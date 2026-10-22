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Kaynak: AA

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası kapsamında Avustralya'da piste çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun duyurusuna göre milli sporcu, hafta sonu Phillip Island Pisti'nde düzenlenecek Avustralya Red Bull Grand Prix'sinde mücadele edecek.

ELF Marc VDS Yarış Takımı adına yarışan Öncü, Avustralya etabında ilk üç sırada yer almayı amaçlıyor. Milli motosikletçi, organizasyonun hazırlık çalışmaları kapsamında yarın serbest antrenman seanslarında piste çıkacak.

Deniz Öncü, 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama seansında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edecek. Milli sporcu, 25 Ekim Pazar günü TSİ 04.15'te başlayacak 23 turluk ana yarışta rakipleriyle karşı karşıya gelecek.