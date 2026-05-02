Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 4. etap ilk yarışını 3. sırada tamamladı.
Balatonfökajar’da yer alan 4,1 kilometre uzunluğundaki Balaton Park Pisti’nde gerçekleştirilen mücadelenin ilk ayağı tamamlandı.
Pata Yamaha Ten Kate ekibiyle piste çıkan Can, son tura önde başladı fakat yaptığı hata nedeniyle yarışı 3. sırada bitirdi.
Yarışı Fransız Valentin Debise kazanırken, İspanyol Albert Arenas ikinci oldu.
Serinin ikinci yarışı yarın TSİ 15.00’te yapılacak.