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Kaynak: AA

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda takım mücadeleleri tamamlandı.

Genç Kadın Milli Takımı, finalde Romanya’yı 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Yıldız Kadın Milli Takımı da finalde Romanya’yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Genç Erkek Milli Takımı ise finalde Bulgaristan’a 3-1 kaybederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Yıldız Erkek Milli Takımı da aynı rakibine 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, şampiyonayı toplam 4 madalyayla tamamladı.