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Kaynak: İHA

K1 1000 metre kategorisinde yarışan Karahan, başarılı performansıyla Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Genç kanocu, kazandığı dereceyle ay-yıldızlı ekibe organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.

Her sezon elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kaan Rahmi Karahan, Szeged'deki yarışlarda da kürsüde yer almayı başardı. Şampiyonada ilk madalyanın gelmesinin ardından milli takımın diğer final mücadeleleri için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu da organizasyonu takip ederek milli sporculara destek verdi.

Ay-yıldızlı kafilenin kalan yarışlarda madalya hedefiyle mücadele edeceği belirtildi.