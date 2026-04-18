Batum’da düzenlenecek ve 26 Nisan’a kadar sürecek organizasyon için Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu ile antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde hazırlıklarını önce Antalya kampında, ardından Ankara’da tamamladı.

Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede erkek sporcuların tamamından madalya beklediklerini, bu yıl 10 altın ve 2 Avrupa rekoru hedeflediklerini ifade etti.

Kadın Milli Halter Takımı ise teknik direktör Ferhat Coşkun ve antrenörler İsa Makal ile Ekrem Ağıllı yönetiminde Konya’da gerçekleştirilen bir aylık kampın ardından son hazırlıklarını Antalya’da yaptı.

Ferhat Coşkun, tüm sporculardan madalya beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular şu şekilde açıklandı:

Kadınlarda Gamze Altun, Ezgi Kılıç (48 kg), Cansel Özkan (53 kg), Nuray Güngör (59 kg), Büşra Can (86 kg), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+86 kg) yer alacak.

Erkeklerde ise Burak Aykun, Yiğit Erdoğan (60 kg), Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek (65 kg), Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara (71 kg), Kaan Kahriman (79 kg) ve Hakan Şükrü Kurnaz (94 kg) mücadele edecek.

Milli halterciler geçen yıl 19 madalya kazanmıştı.

Moldova’daki Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya elde etmişti.

2024 Bulgaristan şampiyonasında ise 24 madalya kazanılarak takım sıralamasında kadınlar ikinci, erkekler üçüncü olmuştu.

2023 Erivan organizasyonunda Türkiye 22 madalya elde ederken kadınlar birinci, erkekler üçüncü sırayı almıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Erivan’daki turnuva sonrası davet ettikleri Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör’e “Terakki Madalyası” takdim etmişti.