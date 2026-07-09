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Kaynak: İHA

Kolombiya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Merzifonlu milli sporcu Zehranur Aslan, memleketinde anlamlı bir ödülle onurlandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16 yaşındaki sporcunun adının yeni açılan Merzifon Gençlik Merkezi'ne verileceğini duyurdu.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 86, silkmede ise 112 kilogram kaldıran Zehranur Aslan, toplam 198 kilogramlık derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Henüz 16 yaşında dünya şampiyonluğuna ulaşan Zehranur Aslan'ın, kariyerinde Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını da hedeflediği belirtilirken, genç sporcunun başarısı Türk halteri adına gelecek için önemli bir umut olarak değerlendiriliyor.