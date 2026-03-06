Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te devam eden 2026 Para Powerlifting Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele eden Abdullah Kayapınar, 171 kiloluk başarılı kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, toplam sıralamada da zirvede yer alarak bir altın madalya daha kazandı.

Bu sonuçla Abdullah Kayapınar, şampiyonayı 2 altın madalya ile tamamlayarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan Kayapınar’ı, antrenörlerini ve sporcunun kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.