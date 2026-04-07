Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Milli güvenliği hedef alan 14 hesaba erişim engeli kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki polis saldırısıyla ilgili bilgi kirliliği oluşturduğu belirlenen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
Kaynak: DHA
