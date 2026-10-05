Milli gurur PARS ALPHA’yı test eden İsveçli pilot övmeye doyamadı

NATO etkinliklerinde de yer alan İsveçli savaş pilotu Max Villman, bu kez Türk savunma sanayisinin zırhlı araçlarını incelemek üzere Ankara'daki FNSS tesislerini ziyaret etti. Villman'ın Türkiye'deki temasları NATO Zirvesi'yle de sınırlı kalmadı.