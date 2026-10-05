NATO etkinliklerinde de yer alan İsveçli savaş pilotu Max Villman, bu kez Türk savunma sanayisinin zırhlı araçlarını incelemek üzere Ankara'daki FNSS tesislerini ziyaret etti. Villman'ın Türkiye'deki temasları NATO Zirvesi'yle de sınırlı kalmadı.
Milli gurur PARS ALPHA’yı test eden İsveçli pilot övmeye doyamadı
İsveçli savaş pilotu ve savunma içerik üreticisi Max Villman, Ankara'daki FNSS tesislerinde PARS 4x4, ZAHA ve PARS ALPHA 8x8'i inceledi. Villman, test ettiği PARS ALPHA'nın sürüş konforu, yüksek hız, frenleme ve arazi kabiliyetinden övgüyle söz etti.Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen zirveyi sahadan takip eden İsveçli pilotun, etkinlik sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya geldiği görülmüştü.
FNSS ziyaretinde ise şirketin geliştirdiği farklı zırhlı araçları yakından inceleyen Villman'ın gündeminde PARS 4x4, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve Türk Kara Kuvvetleri’nin yeni nesil zırhlı araç programı kapsamında seçilen PARS ALPHA 8x8 yer aldı.
İnceleme sırasında ilk olarak PARS 4x4 hakkında bilgi alan Villman'a, tanksavar silah sistemi taşıyan aracın özellikleri aktarıldı. FNSS yetkilisi, platformun en önemli özelliklerinden birinin amfibi yapısı olduğunu belirtti.
Buna göre PARS 4x4, nehir kenarına ulaştığında suya girmeden önce özel bir hazırlık yapılmasını gerektirmiyor. Araç yüzerek karşı kıyıya geçebiliyor.
Yetkili, bu özelliğin araca görev sırasında önemli bir hareket kabiliyeti sağladığını ifade ederek PARS 4x4'ü “tank avcısı” şeklinde tanımladı.
Aracın nehir geçişi için istihkam birliklerinin köprü kurmasını beklemeden ilerleyebildiği, görevin ardından da geri dönebildiği belirtildi. Villman'ın FNSS tesislerindeki bir sonraki incelemesi ZAHA oldu.
Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen araçla ilgili verilen bilgilerde, platformun 21 deniz piyadesini taşıyabildiği aktarıldı.
ZAHA'nın kullanım alanlarının deniz ve okyanusla sınırlı olmadığı, gemiden kıyıya ve kıyıdan kıyıya intikalin yanı sıra adalar arasında veya karadan adaya yönelik görevlerde de kullanılabildiği ifade edildi.
FNSS yetkilisi, aracın olumsuz deniz koşullarındaki performansına da değindi. ZAHA'nın denizde 7 knot hıza çıkabildiği ve deniz durumu 4 seviyesine kadar kullanılabildiği belirtildi.
Böyle bir deniz şartında operasyonun tercih edilmeyeceği ancak şartların oluşması halinde aracın yüzme kabiliyetini koruduğu kaydedildi.
Ziyaretin en dikkat çekici aşaması, Villman'ın 30 tonun üzerindeki PARS ALPHA 8x8'i test etmesi oldu. FNSS'nin test parkurunda aracı kullanan Villman, farklı sürüş koşullarında platformun davranışını deneyimledi.
Test sırasında yüksek hızlanma, frenleme, süspansiyon sistemi ve arazi performansı değerlendirildi.
Testin ardından izlenimlerini paylaşan Villman, PARS ALPHA'nın sürüşünü oldukça konforlu bulduğunu söyledi.
Aracın engebeli zeminde ilerlemesine rağmen yol şartlarının kabin içerisinde belirgin biçimde hissedilmediğini belirten Villman, sürüşün beklediğinden çok daha yumuşak olduğunu ifade etti.
İsveçli pilot, aracın yüksek hızdaki yol tutuşundan ve frenleme kabiliyetinden de olumlu söz etti.
PARS ALPHA'nın arazide başarılı şekilde ilerlediğini belirten Villman, araç içerisindeki mürettebatın konforuna da dikkat çekti. Villman ayrıca sürücü ve mürettebata sunulan görüş alanını değerlendirdi.
Ağır zırh korumasına rağmen çevrenin içeriden rahat biçimde görülebildiğini belirten Villman, bunun için kapakların açılmasına gerek olmadığını söyledi.
FNSS yetkilisi, PARS ALPHA 8x8'in yeni nesil zırhlı muharebe ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.
Platformun Türk Kara Kuvvetleri’nin yeni nesil zırhlı araç programı kapsamında tercih edildiği aktarıldı.
İncelenen konfigürasyonda 30 milimetrelik Bushmaster topun yanı sıra ateşlemeye hazır iki tanksavar füzesi bulunuyor. Araçta 7,62 milimetrelik eş eksenli makineli tüfek de yer alıyor.
PARS ALPHA'nın silah sistemlerinin kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklılaştırılabildiği ve platforma uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebildiği belirtildi. Villman'a aracın yalnızca ateş gücü değil, koruma özellikleri de gösterildi.
FNSS yetkilisi, platformda kullanılan tanksavar füzelerinin 5 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılabildiğini aktardı.
PARS ALPHA'nın tasarımında mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek seviyede koruma sağlanmasının da hedeflendiği ifade edildi.