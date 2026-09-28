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Kaynak: AA

15, 17 ve 20 yaş altı milli takımlar, şampiyona öncesindeki çalışmalarını tamamlayarak organizasyon için hazır hale geldi.

Serbest stil, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde yarışacak sporcuların yanı sıra teknik ekipten oluşan 250 kişilik kafile, Güreş Federasyonu İl Temsilciliğinin organizasyonuyla davul ve zurna eşliğinde Hırvatistan'a gönderildi.

Güreş antrenörü Fatih Kobal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak şampiyona hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Geçen yıl Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda 121 madalya elde ettiklerini hatırlatan Kobal, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara taşıyabileceğimiz sporcularımızı buralarda yetiştirip ileriye taşımak amacındayız. Bize destek veren Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Grekoromen takımının antrenörü İlker Aydın ise Hırvatistan'daki organizasyonda 40 sporcuyla mücadele edeceklerini aktardı.

Turnuvanın geleceğin başarılı güreşçileri açısından önemli bir organizasyon olacağını dile getiren Aydın, "İnşallah daha güzel sonuçlarla madalyalarımızı alıp şampiyon olup geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Kadir Yazıcı, hedeflerinin tüm kategorilerde kürsüde yer almak olduğunu ifade ederek, "Tüm sporcularımızla altın madalyaları alıp dönmek istiyoruz. Geleceğe yatırım yapan Taha Akgül başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli güreşçi Mehmet Esat Dedeoğlu da geçen yıl 44 kiloda Balkan şampiyonluğu elde ettiğini, bu yıl 52 kiloda da aynı başarıyı tekrarlamak istediğini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında da zirveye çıkmayı amaçladığını belirten Mehmet Esat, "Bayrağımızı göndere çektirmek insana gerçekten heyecan ve gurur veriyor. Bu yıl da hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutmak." ifadelerini kullandı.