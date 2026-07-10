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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’te yetişen milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 72 kilogram Grekoromen Stil kategorisinde altın madalya kazandı.

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‎Güreş kariyerini Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde sürdüren Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

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‎Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Bilecik’imizin yetiştirdiği bir sporcunun uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Avrupa Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.