Aksaray Üniversitesi’nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ASÜ mezunu milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle bir araya geldi. Spor kariyerinden eğitim hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Kayaalp, gençlere disiplin, hedef ve sabır vurgusu yaptı.

KAYAALP, ASÜ’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında önemli bir ismi ağırladı. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi, ASÜ mezunu Rıza Kayaalp, üniversitede düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

ASÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide Kayaalp, hem spor kariyerine hem de üniversite yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ÜNİVERSİTEME VEFA BORCUM VAR”

Yoğun antrenman temposuna rağmen programa katılmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Kayaalp, ASÜ’ye olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Aksaray Üniversitesi benim için her zaman çok özel bir yere sahip. Bu programa katılmak benim için bir vefa borcuydu.”

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecine rağmen daveti geri çevirmediğini belirterek, üniversiteye duyduğu aidiyetin altını çizdi.

YOĞUN ANTRENMAN, BÜYÜK FEDAKÂRLIK

Güreşin fiziksel ve zihinsel açıdan oldukça zor bir branş olduğunu vurgulayan Kayaalp, antrenman sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kayaalp, “Bazen antrenman sonrası saatlerce dinlenmem gerekiyor. Kas ağrıları ve yorgunluk ertesi güne kadar sürebiliyor. Buna rağmen disiplinli şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan milli sporcu, “Bir saniyelik başarı, yıllarca süren emeğin sonucudur” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA

Kayaalp, üniversite yıllarında yaşadığı zorluklara da değindi.

Uluslararası müsabakalar ve kamplar nedeniyle derslere düzenli katılamadığını belirten Kayaalp, bu durumun akademik sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

“Yoğun kamplar ve müsabakalar nedeniyle derslere devam edemedim. Bu yüzden mezuniyetim bir yıl gecikti ama eğitimimi tamamlamak için büyük çaba gösterdim” dedi.

Milli sporcu, milli sporcular için üniversitede sağlanan kolaylıkların kendisi için önemli bir fırsat olduğunu da vurguladı.

“TÜRK BAYRAĞINI TAŞIMAK ONUR”

Söyleşinin en dikkat çeken bölümlerinden biri de milli gurur vurgusu oldu.

Kayaalp, “Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etmek benim için en büyük onurdur” diyerek sporculuk kariyerindeki motivasyonunu anlattı.

11 yaşında Güreş Eğitim Merkezi’nde başladığı süreçte devletin sağladığı imkanların kendisine büyük katkı sunduğunu ifade eden Kayaalp, sporculara verilen desteğin önemine dikkat çekti.

“ZORLUKLAR BENİ GÜÇLENDİRDİ”

Kariyerinde yaşadığı zorlukları da anlatan Kayaalp, bu süreçleri azim ve sabırla aştığını söyledi.

Ailesinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kayaalp, gençlere şu tavsiyede bulundu:

“Hedeflerinizi belirleyin, disiplinli çalışın ve fırsatları zamanında değerlendirin. Başarı, doğru zamanda doğru adımları atmaktan geçer.”

REKTÖR ARIBAŞ’TAN ÖVGÜ

Programda konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rıza Kayaalp’in yalnızca sportif başarılarıyla değil, karakteriyle de örnek bir isim olduğunu vurguladı.

Arıbaş, “Kayaalp, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş bir sporcu. Onu üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“VEFA ÖRNEĞİ”

Rektör Arıbaş, Kayaalp’in yoğun programına rağmen etkinliğe katılmasını “vefa örneği” olarak nitelendirdi.

“Bu fedakârlık, öğrencilerimize çok önemli bir mesaj veriyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÜÇ TEMEL TAVSİYE

Arıbaş, gençlere başarıya ulaşmanın üç temel şartını şu sözlerle anlattı:

Kabiliyetleri doğru tespit etmek

Net hedefler belirlemek

Çok çalışmak

“Zirveyi hedeflerken ‘Allah’ım çalıştığım kadarını ver’ diyebilmelisiniz” sözleri salonda dikkat çekti.

PROGRAM PLAKET TAKDİMİYLE SONA ERDİ

Söyleşinin ardından Rektör Arıbaş, Rıza Kayaalp’e teşekkür plaketi takdim etti. Kayaalp daha sonra ASÜ Rektörlüğünü ziyaret ederek Şeref Defteri’ni imzaladı.

Milli sporcu, mezun olduğu Spor Bilimleri Fakültesini de ziyaret ederek akademisyenleriyle bir araya geldi. Fakülte tarafından Kayaalp’e ayrıca plaket takdim edildi.

GELECEĞE DAİR MESAJ

Rıza Kayaalp’in katıldığı söyleşi, öğrenciler için hem motivasyon hem de ilham kaynağı oldu. Etkinlik, gençlerin spor ve eğitim dengesini kurmaları gerektiği yönünde önemli mesajlar içerirken, önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.