Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında mücadele eden milli güreşçi İbrahim Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda bronz madalya kazandı. Las Vegas kentindeki şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Özdemir, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov’u 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan milli güreşçi, ilk turda Çinli Zhangye Han’ı 8-0’lık skorla geçti. İkinci turda Hintli Sourav Rana karşısında 7-0 öndeyken rakibini tuşla mağlup eden Özdemir, çeyrek finalde ABD’li Brett Barry Back’i 9-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Asya Şampiyonu Kazakistanlı Yusuf Ashrapov’a mağlup olan Özdemir, bronz madalya mücadelesinde aldığı galibiyetle kürsüye çıktı.

MADALYA SERİSİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Özdemir’in dünya üçüncülüğünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milli güreşçimiz İbrahim Özdemir’in ABD’de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanması bizi çok sevindirdi. Güreş branşımıza verdiğimiz önemle güzel başarılara imza atıyoruz. Okçulukta Dünya Yenihayat, jimnastikte Altan Doğan ve judoda Sema Mete ile devam eden madalya serüvenimizi İbrahim Özdemir ile sürdürdük. Amacımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın ‘Spor Kenti İzmir’ vizyonuyla İzmir’i olimpiyatlarda temsil edecek elit sporcular yetiştirmek" dedi.

2026’DA ÜST ÜSTE BAŞARILAR

ABD’den dünya üçüncülüğü unvanı ile dönen İbrahim Özdemir, 2026 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle öne çıktı. Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası’nda 72 kiloda altın madalya kazanan Özdemir, 27-30 Ocak tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda ise bronz madalya elde etti.