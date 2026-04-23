2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’ye bir madalya daha geldi. Milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

FİNALDE UKRAYNALI RAKİPLE KARŞILAŞTI

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda finale yükselen Evin Demirhan Yavuz, altın madalya maçında Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı.

Mücadeleyi 11-0 teknik üstünlükle kazanan Livach, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu ise turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

MADALYA SAYISI 7’YE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonalarındaki toplam madalya sayısını 7’ye yükseltti.

Başarılı sporcu kariyerinde şimdiye kadar 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak istikrarlı performansını sürdürdü.

FİNALE GİDEN YOL

Milli sporcu, turnuva boyunca etkileyici sonuçlara imza attı. Çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak’ı tuşla geçen Evin, yarı finalde Rumen Emilia Alina Grigore Vuc karşısında 6-0 kazanarak finale yükselmişti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Final müsabakasının ardından duygusal anlar yaşayan Evin Demirhan Yavuz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Milli sporcu, “Beş aydır çok zor bir süreç geçirdim. Sakatlık yaşadım, bu süreçte babamı kaybettim. Burada altın madalyayı çok istedim. Ama bugün kötü bir performans sergiledim, çok üzgünüm. Asıl istediğim, olimpiyat altın madalyası. Olimpiyat şampiyonluğunu babama armağan etmek istiyorum.” dedi.