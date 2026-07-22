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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosunun hedefi tam isabetle vurduğu ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

TATBİKATTA BAŞARIYLA ATEŞLENDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, atışın Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

AKYA torpidosu, TCG Sakarya denizaltısından, M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye ateşlendi.

HEDEF GEMİ İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, torpidonun hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha ettiği vurgulandı.

YERLİ SAVUNMA GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

MSB açıklamasında, AKYA’nın başarısının Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

MİLLİ TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ ADIM

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, denizaltı platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen kritik sistemler arasında yer alıyor.