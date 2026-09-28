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Kaynak: AA

Türkiye'nin milli golfçüleri, Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Açık Şampiyonası'nı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riverside Golf Zagreb sahasının ev sahipliği yaptığı turnuvada ay-yıldızlı formayı Deniz Sapmaz ile Mustafa Rüzgar Turgun giydi.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Deniz Sapmaz organizasyonda altın madalyaya ulaşırken, erkekler kategorisinde mücadele eden Mustafa Rüzgar Turgun ise gümüş madalya elde etti.