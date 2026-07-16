Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı

ROMA'YA DUYGUSAL VEDA

Transferinin resmileşmesinin ardından Roma taraftarına veda eden Zeki Çelik, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu.