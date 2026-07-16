Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı

Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı

Roma ile sözleşmesini uzatması beklenen milli futbolcu Zeki Çelik, sürpriz bir kararla Juventus'un yolunu tuttu. Tecrübeli sağ bek, Torino ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 1

İtalya Serie A'da transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 2

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'A TRANSFER OLDU

Roma ile sözleşmesini yenilemesi beklenen 29 yaşındaki sağ bek, sürpriz bir kararla Juventus'a transfer oldu.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 3

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu, Torino ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 4

KENAN YILDIZ'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU

Zeki Çelik'i kış transfer döneminden itibaren Luciano Spalletti'nin takımında görmek istiyordu.

Bu transferle birlikte milli futbolcu, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın da takım arkadaşı oldu.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 5

ROMA'DA İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEDİ

2022 yılında Fransa'nın Lille takımından Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, İtalyan ekibinde 4 sezon boyunca düzenli forma şansı buldu.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 6

GASPERINI'NİN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Gasperini'nin takımda en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 resmi maçta 3 bin 637 dakika sahada kalırken, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 7

ROMA'YA DUYGUSAL VEDA

Transferinin resmileşmesinin ardından Roma taraftarına veda eden Zeki Çelik, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu.

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 8

Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. AS Roma'ya başarılarının devamını diliyor ve kulübün hak ettiği her şeye ulaşmasını umuyorum."

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Milli futbolcudan ters köşe: Kenan Yıldız'lı Juventus'a imza attı - Resim: 9

A MİLLİ TAKIM'IN TECRÜBELİ OYUNCULARINDAN

A Milli Takım formasını toplam 63 kez giyen Zeki Çelik, 2026 Dünya Kupası'nda iki maçta görev aldı.

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