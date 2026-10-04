İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çeken genç yıldız, transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın talipleri büyüyor: Avrupa devleri peşinde
İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir haber geldi. İtalyan basınlarına göre Avrupa devlerinin, 21 yaşındaki Türk milli futbolcu için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Corriere dello Sport'un haberine göre Real Madrid, Kenan Yıldız için önümüzdeki yaz yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İspanyol devi, genç yıldızla daha önce de ilgilenmiş ve 2025 kış transfer döneminde Juventus'un kapısını çalmıştı. O dönemde Kenan'ın transferi, Real Madrid'in öncelikli hedefleri arasında gösterilmişti.
TRANSFERİN KADERİNİ ŞAMPİYONLAR LİGİ BELİRLEYEBİLİR
Kenan Yıldız'ın geleceğine yol verebilcek en büyük etkenlerden biri Juventus'un gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacak olması. Juventus'un iki sezon artarda Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamama durumunda, Dünya devleri için Türk milli oyuncusunu transfer etme şansı ortaya çıkabilir.
JUVENTUS EN AZ 100 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus genç oyuncusu için yaklaşık 100 milyon euro bedel biçti. İtalyan devi, oyuncunun sürekli gelişim içinde oluğunu göz önünde bulundurarak bu fiyatın altına gitmeye çok sıcak bakmıyor.
Kenan'a aday olan en büyük takımlardan biri son Premier Lig şampiyonu Arsenal. İngiliz ekibinin özellikle hücumun sol kanadına takviye yapmak istediği ve Yıldız'ı bu bölge için uygun adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Arsenal, geçtiğimiz yaz sol kanat için Christos Tzolis'i kadrosuna katmak adına 40 milyon euro yatırım yapmıştı.
ALMAN DEVİ DE DEVREDE
Milli futbolcunun altyapısında bir süre oynadığı takım olan Bayern Munich, Kenan Yıldız'ı kadro planlamalarına uyarlamayı düşünüyor. Bayern'in hücum hattında Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala ve diğer alternatiflerin bulunması nedeniyle transferin gerçekleşmesinin daha zor olduğu belirtilse de Alman devinin genç oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.
REAL MADRID'İN PLANI HAZIR
Real Madrid cephesinde ise Kenan Yıldız'ın gelecek yaz için önemli hedeflerden biri olduğu belirtiliyor. İspanyol devinin kadrosunda hücumun sol tarafında Vinicius Junior bulunmasına rağmen, yoğun maç takvimi nedeniyle alternatif yaratmak istediği ifade ediliyor.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde Yıldız'ın adı Real Madrid ile daha sık anılabilir. Arsenal ve Bayern Münih'in de yarışa dahil olmasıyla birlikte Juventus'un genç yıldızı için 100 milyon euroluk dev bir transfer savaşı yaşanması ihtimaller dahilinde.
Kenan Yıldız şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Juventus ise sezonun geri kalanındaki performansına ve özellikle Şampiyonlar Ligi yarışındaki konumuna göre genç yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verecek.