Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın talipleri büyüyor: Avrupa devleri peşinde

REAL MADRID'İN PLANI HAZIR

Real Madrid cephesinde ise Kenan Yıldız'ın gelecek yaz için önemli hedeflerden biri olduğu belirtiliyor. İspanyol devinin kadrosunda hücumun sol tarafında Vinicius Junior bulunmasına rağmen, yoğun maç takvimi nedeniyle alternatif yaratmak istediği ifade ediliyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde Yıldız'ın adı Real Madrid ile daha sık anılabilir. Arsenal ve Bayern Münih'in de yarışa dahil olmasıyla birlikte Juventus'un genç yıldızı için 100 milyon euroluk dev bir transfer savaşı yaşanması ihtimaller dahilinde.