Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

2017 yılında Sinem Gündoğlu ile nikah masasına oturan Çalhanoğlu bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, 2023 yılında da üçüncü çocuklarına kavuşmuştu. Ünlü çift, bebeğe Asil Can adı vermişti.

Hakan Çalhanoğlu, YouTube'da yayınlanan bir programda özel hayatıyla ilgili konuştu. 3 çocuk babası Çalhanoğlu, mutlu evliliğin sırrını verdi.

"BEN DİNLEMİYORUM"

Ünlü futbolcu, “Evlilikte mutluluğun sırrı, konuşmadan anlaşabiliyoruz. O konuşuyor, ben dinlemiyorum.” dedi. Ünlü futbolcunun açıklaması sosyal medyada gündem oldu.