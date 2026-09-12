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Milli futbolcu Can Uzun, Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt'un Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu.

Mewa Arena'daki mücadeleye ilk 11'de başlayan Can Uzun, henüz 9. dakikada Burkardt'ın pasını gole çevirerek Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi.

Mainz, 43. dakikada Nadiem Amiri ile penaltıdan yararlanamazken Frankfurt, ilk yarının uzatma dakikalarında Burkardt'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

CAN UZUN'DAN DUBLE

İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Can Uzun, 60. dakikada Götze'nin asistinde yaptığı tek vuruşla fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu böylece kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.87dakikada yerini Amaimouni'ye bırakan Can Uzun, attığı 2 golle Frankfurt'un galibiyetinde başrol oynadı.

Mainz'ın tek golü ise 89. dakikada Tietz'den geldi ve mücadele Frankfurt'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

FRANKFURT İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini alan Frankfurt puanını 4'e yükseltti. Sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Mainz ise 4 puanda kaldı.