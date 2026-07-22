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Kaynak: AA

Milli Elektrikli Tren seti, Halkalı-Uzunköprü hattında seferlerine başladı. Böylece tren setleri, Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni’nin ardından ilk kez farklı bir hatta hizmet vermiş oldu.

324 YOLCU KAPASİTESİYLE KONFOR SUNUYOR

Toplam 324 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinde:

322 koltuk, 2 tekerlekli sandalye alanı bulunuyor.

Saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlanıyor.

GÜZERGAH BOYUNCA BİRÇOK DURAK

İstanbul Halkalı’dan hareket eden tren;

Ispartakule, Çatalca, Kabakça, Kurfallı, Sinekli, Çerkezköy, Velimeşe, Çorlu, Muratlı, Kayabeyli, Lüleburgaz, Alpullu ve Pehlivanköy istasyonlarından geçerek Edirne’nin Uzunköprü ilçesine ulaşıyor.

YOLCULARDAN TAM NOT

Trenle seyahat eden yolcular memnuniyetlerini dile getirdi.

Mecit Yeni, yolculuğun rahat geçtiğini belirterek, “Isıtma ve soğutma dengesi iyiydi. Gayet başarılı bir tren olmuş.” dedi. Melek Meşe ise ailesiyle konforlu bir yolculuk yaptıklarını ifade ederek, eskiye göre daha rahat bir seyahat deneyimi yaşadıklarını söyledi.

“YERLİ ÜRETİMLE GURUR DUYUYORUZ”

İstasyonda eşini karşılayan Muzaffer Dımbıl da yerli ve milli imkanlarla üretilen trenle gurur duyduğunu ve projeyi çok beğendiğini dile getirdi.

ULAŞIMDA YERLİ TEKNOLOJİ DÖNEMİ

Milli Elektrikli Tren’in farklı hatlarda da kullanılmaya başlanmasıyla, Türkiye’de demiryolu ulaşımında yerli ve modern çözümlerin yaygınlaşması hedefleniyor.