Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine kabul edilmesine ilişkin kayıt kılavuzunu yayımladı. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 23 Mart’ta "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden erişime açılacak.
Adaylar, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde, kılavuzda yer alan belgelerle eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurarak kaydını yaptıracak. Şahsen başvuru yapamayan adaylar, noter onaylı vekaletname ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
Eğitim merkezlerindeki kayıt kabul komisyonları, adayların beyanları ve belgelerini inceleyecek; eksiksiz belge teslim edenlerin kayıtları onaylanacak, eksik belge sunanların kayıtları ise geçersiz sayılacak.
Kesin kayıt başvuruları 25 Mart’ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00’de sona erecek. Yedek adayların listesi 7 Nisan’da açıklanacak ve kayıtları 8-10 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.
Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 13 Nisan’da başlayacak.