Kılavuzda, resmi ve özel ortaokulların 5’ten 8’e kadar olan sınıfları ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan bursluluk sınavının tüm kuralları ve uygulama detayları yer aldı.

Sınava başvurular 9 Şubat 2026 ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan kazanımlar ve öğrenme çıktıları esas alınarak yapılacak sınav için kılavuzda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler başvuru yapabilecek.

Türkiye’deki öğrenciler başvurularını “www.meb.gov.tr” ya da “e-okul.meb.gov.tr” adresleri üzerinden tamamlayacak.

Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı Türk vatandaşları aynı sistem üzerinden, KKTC vatandaşları ise KKTC kimlik numaralarıyla eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Sınava giriş belgeleri, fotoğraflı olarak sınavdan en az bir hafta önce “www.meb.gov.tr” internet adresinden temin edilebilecek.

Sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Her sınıf düzeyindeki öğrencilere 80 adet dört şıklı soru yöneltilecek ve 100 dakika süre tanınacak.

Kılavuzda ayrıca özel gereksinimli öğrenciler için sağlanacak sınav kolaylıkları ve tedbirler ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak.

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yönelik itirazlar, ilgili duyuruların yapılmasından itibaren en geç beş iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesindeki e-İtiraz sistemi üzerinden elektronik ya da yazılı olarak iletilebilecek.

“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” için tıklayınız.