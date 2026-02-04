Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde Ankara’da bulunan Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu’nu ziyaret etti. Türk bayrağı ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Bakan Tekin, “Türkiye halkı da bayrak için çocuklarımıza destek olmalı” dedi. Tekin'in ikinci kez “Türkiye halkı” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimle ilgili görüşlerini paylaştıklarını belirterek, “Bayrak törenine katıldık, ardından “Bayrak Sevgisi” temasıyla başlayan ilk derste öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikleri ilgiyle izledik.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, bayrak sevgisini yüreğinde taşıyan bireyler yetiştirmek en temel hedeflerimiz arasındadır. Bu anlayışla okullarımızda gerçekleştirilen bu anlamlı başlangıcı son derece değerli buluyoruz” dedi.

Yusuf Tekin, okul çıkışında gazetecileri yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye’nin tamamında okullarımızda, altında yaşamaktan gurur, onur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalık yapılıyor. Ben tüm Türkiye halkına da çocuklarımıza bu tür farkındalık etkinliklerinde destek olmaları yönünde çağrı yapıyorum.”

Yusuf Tekin'in 'Türk halkı' demek yerine 'Türkiye halkı' ifadesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.