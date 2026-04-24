Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları sonrası okullarda uygulanacak güvenlik önemlerini duyurdu.

İşte Yusuf Tekin'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

Değerli basın mensupları, saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerim. Biz ülkemizin her köşesine yayılan kurumsal yapımızla milyonlarca öğrenci ve öğretmenden oluşan büyük bir maarif ailesiyiz. Vatanımızın dört bir yanında her sabah sınıfının kapısını büyük bir heyecanla açan, öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatan, onun sevincine ve derdine ortak olan, istikbali için emek veren dünyanın en fedakar öğretmenlerine sahibiz.

Ayla öğretmenimizin öğrencilerini korumak için kendisini siper eden vakur ve fedakar duruşu, Fatma Nur öğretmenimizin, İbrahim öğretmenimizin, Aybüke öğretmenimizin ve Necmettin öğretmenimizin bu toprakların evlatları için canını ortaya koymuş tüm öğretmenlerimizin hatırası da büyük maarif ailemizin nasıl bir vicdan taşıdığını hepimize bir kez daha gösterecektir.

Öğretmenlerimizin ortaya koyduğu sabır, emek, fedakarlık bu milletin geleceğini ayakta tutan karakterin göstergesidir.

Yasımız, acımız, mesuliyetimiz ortak... Bu ülkenin çocukları bu ülkenin çiçekleridir. Her biri kendi istidadıyla var olur. Bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, evlatlarımıza da öyle bakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple içinden geçtiğimiz tablonun ağrılını hissediyoruz

Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımızın güven içerisinde yürüdüğü öğretmenlerimizin huzurla vazifesini sürdürdüğü güvenli okul iklimini daha da güçlendirmek için kararlı adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

Şimdi müsaadenizle bugüne kadar atılan adımları sizlere anımsatmak istiyorum:

- Köklerden geleceğe yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını başlattık.

- Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Asistanı ile "öğretmen - veli - okul" irtibatını daha güvenli bir zemine taşıdık.

- Bakımlılıkla mücadeleyi okul aidiyetiyle birlikte ele aldık.

- Ramazan Ayı boyunca maarifin kalbinde Ramazan etkinliklerini yaptık.

Sahada oluşacak riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz. Güvenli okul iklimini her yönden daha da geliştirmek elbette sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun en önemli parçasıdır.

Yaşanan hadislerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülürken diğer taraftan son kabine toplantımızda ilgili tüm bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık.