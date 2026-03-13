Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Millî Eğitim Akademisi bünyesinde sözleşmeli eğitim personeli alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Millî Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı sonuçlarına, adaylar artık http://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle ulaşabiliyor.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Sonuçlara ilişkin itirazlar, 12-18 Mart 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte KDV dahil 75 TL itiraz ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırarak, e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yapılan itirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından 12-19 Mart 2026 tarihleri arasında incelenecek ve değerlendirilecek. İtiraz sonuçları adaylara e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek

EĞİTİM PERSONELİ YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar, nihai sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ise 25 Mart 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitelerinde ve ilgili sistemlerde ilan edilecek .Adayların sonuçlarını kontrol etmek ve itiraz süreci için gerekli adımları takip etmek üzere http://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresini ziyaret etmeleri önem taşıyor.