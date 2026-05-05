STRATEJİK DENGELERİ DEĞİŞTİREN GÜÇ: YILDIRIMHAN!

SAHA EXPO 2026’da ilk kez sergilenen YILDIRIMHAN uzun menzilli balistik füzesi (ICBM), savunma dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesini kıtalararası seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

AVRUPA, ASYA VE AFRİKA MENZİL İÇİNDE

YILDIRIMHAN’ın açıklanan 6 bin kilometrelik menzili, Türkiye merkez alındığında devasa bir coğrafyayı kapsıyor. Bu stratejik kapsama alanı içine Avrupa’nın tamamı, Rusya’nın büyük bölümü, Orta Doğu, Kuzey ve Orta Afrika ile Hindistan ve Çin’in batı bölgeleri giriyor.

HİPERSONİK HIZLA ENGEL TANIMIYOR

Füzenin teknik detayları arasında en çok dikkat çeken unsur ise hızı oldu. Terminal safhada Mach 25 gibi inanılmaz bir sürate ulaşabilen YILDIRIMHAN, hipersonik sınıfına girerek mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz kılma potansiyeline sahip. Sıvı yakıtlı (N₂O₄) yapısı ve dörtlü roket itki sistemiyle donatılan füze, modern savaş konseptinde aşılması imkansız bir engel olarak nitelendiriliyor.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN KULLANIRIZ"

Tanıtım töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sistemin önemine dair çok net bir mesaj verdi. Güler, YILDIRIMHAN'ın Türkiye’nin en uzun menzilli gücü olduğunun altını çizerek, "Kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız" ifadelerini kullandı.

Savunma doktrininde merkezi bir rol oynaması beklenen YILDIRIMHAN, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını ve potansiyel tehditlere karşı caydırıcı gücünü bir üst seviyeye taşıyor.