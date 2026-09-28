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Kaynak: AA

7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

MEVCUT DURUM GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kurulun üstlendiği sorumluluk ile milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi açısından taşıdığı önemin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.

7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilirken, kanunun uygulanması kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alındı.

ALT KOMİSYONLARLA İLGİLİ KARAR ALINDI

Toplantıda ayrıca sürecin etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlamak amacıyla kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları görüşüldü. Kurumlar arası koordinasyona ilişkin konular da ele alınarak karara bağlandı.

Açıklamada kurulun, çalışmalarını kanunun ruhuna uygun şekilde hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.