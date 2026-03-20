Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya, Kosova Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan ve aynı zamanda kaptanlık görevini üstlenen Skriniar, bu maç için milli takımdan davet alarak kampa katıldı.

A Spor kaynaklı bilgilere göre Skriniar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmenin ardından milli takım kampına dahil oldu.

Kulüp tarafından teknik ekipten bir fizyoterapistin de Skriniar ile birlikte Slovakya kampına gönderildiği ve oyuncunun sağlık durumunun yakından izleneceği aktarıldı.