Yabancı yatırımcının "konut alan kişi" değil "sermaye getiren ortak" olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bölge ve ürün bazlı teşvikler getirilmeli, yabancı yatırımcının konut edinim süreçleri tek bir yerden yönetilmeli, tapu, vergi ve ikamet süreçleri sadeleştirilmeli. Türkiye, yeniden 'güvenli, öngörülebilir ve kazançlı ülke' olarak konumlandırılmalı. Uluslararası pazarlarda devlet destekli tanıtım ve marka çalışmaları yeniden başlatılmalı" şeklinde konuştu.

Şahin, yabancı yatırımcıya sağlanacak güvenle kademeli bir toparlanmanın mümkün olduğunu, böylece ticari gayrimenkul, otel ve gelir üreten varlıklara da yatırımın artabileceğini sözlerine ekledi.

RUSYA VATANDAŞLARI VE İSTANBUL ZİRVEDE

Uluslararası yatırımcılar arasında en çok konut alan ülke vatandaşları arasında başı 3 bin 649 ile Ruslar çekti. Bunu, 1878 ile İranlılar, 1541 ile Ukraynalılar, 1376 ile Almanya vatandaşları, 1292 ile Iraklılar izledi. Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Suudi Arabistan ve Afganistan vatandaşları da ilk 10'da yer aldı. Yabancıların en çok konut edindiği illerde ise 7 bin 989 ile İstanbul başı çekti. Toplam satılan konutların yüzde 37'sinin İstanbul'dan alındığı görüldü. İstanbul'u 7 bin 118 ile Antalya, 1800 ile Mersin, 769 ile Ankara, 461 ile Yalova izledi. Bursa, İzmir, Muğla, Sakarya ve Trabzon da ilk 10'da kendisine yer buldu.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yabancılara konut satışlarında 3 yıldır düşüş yaşandığını belirterek, "Bunun nedenleri arasında, gayrimenkul fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda hızlı yükselmesi ile ikamet izni süreçlerinin yavaşlaması öne çıkıyor" dedi.