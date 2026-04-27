Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Brezilya’nın Foz do Iguaçu kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere 13 sporcu temsil etti.

Erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ile kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, turnuvada bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, sporcuları tebrik ederek, "Emrah ve Büşra’nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.