Trabzon’da dünkü olaylı boks müsabakasının ardından milli boksör Emirhan Kalkan açıklamalarda bulundu. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Kalkan, “Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi. Yaşananlardan ötürü üzgünüz, keşke yaşanmasaydı” dedi.

UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, dün akşam Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu’nda ringe çıktı. Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinin yaptığı hareket sonrası ringde tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karıştığı olaylar nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilirken, yaşananlar cep telefonuyla da görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirine giren kalabalığa görevlilerin müdahale ettiği ve salon hoparlörlerinden sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

“HİÇBİR ZAMAN SAHTE MAÇTAN YANA OLMADIK”

Boksör Emirhan Kalkan, sanal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada olayların başlangıç noktasının rakip köşeden gelen sportmenlik dışı hareketler olduğunu ifade etti:

“Sağlık durumum gayet iyi bir problemim yok. İlk rauntta aldığım kafa ve dirsek darbelerinden dolayı alnıma 4 dikiş atıldı. Olan olaylardan dolayı çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı. Öyle bir durumda Rus rakibin hocasının bizim köşemizde ne işi var? Koşarak geliyor ve hareket yapıyor. Böyle ortamlarda bir kıvılcım ortamı böyle alevlendirebiliyor. Bu sporda kazanmak da var kaybetmek de. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu varmış. Dünyadaki birçok boksör yenilebiliyor. Yenilmeyen çok az boksör var. Bunlar olabilen şeyler ama maalesef durum böyle oldu. İnsanlara güzel bir maç seyrettirmek istedim. Hiçbir zaman sahte maçtan yana olmadık.”

“BUNDAN SONRA YOLUMUZA BAKACAĞIZ”

Salonun kapasitesinin üzerinde dolduğunu söyleyen Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir maçtan kaçmadık. Çevremizde olan ve boksun içerisinde olan herkes bunu biliyor. Nasip işte. Olmadı. Ters bir yumruk aldım. Bunlar nasipte olan şeyler. Salon kapasitesinden fazla doluydu. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Dostlarımız salonu doldurdu. Biz inançlı insanlarız, hayırlısı Allah’tan. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Keşke yaşanmasaydı. Olabilecek şeyler. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi.”