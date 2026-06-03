İstanbul Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki milli sporcu Ela Ecrin Oşak, ringlerde tarihi bir başarıya imza atmak için kolları sıvadı. Spor kariyerine muaythai ile başlayan ve 2021-2023 yılları arasında üst üste 3 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Oşak, daha sonra yöneldiği boks branşında da kısa sürede uluslararası başarılar elde etti.

Milli boksör, 2025 yılının nisan ayında Yıldızlar 80 kiloda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından, aynı yılın aralık ayında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası U17 kategorisinde Avrupa ikinciliğini göğüsledi.

EĞİTİM, BİLSEM VE BOKS BİR ARADA

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan ve gelecekte tıp eğitimi almak isteyen Ela Ecrin Oşak, yoğun temposunu planlı çalışmaya borçlu olduğunu belirtti. Sporun stres yönetimini kolaylaştırdığını ifade eden Oşak, süreci şu sözlerle anlattı:

"Üçünü aynı anda ilerletmek bazen zor oluyor ama bir süre sonra daha da kolaylaşıyor. Çoğu zaman sabah erken uyanıp koşardım. Eve gelir, hazırlanıp okula giderdim. Ondan sonra okulumu tamamlar, akşam BİLSEM'e giderdim. Zorlanıyordum ama bu aynı zamanda benim için bir motive kaynağı. Plan ve program yaptığınızda zaman kalıyor."

Kısa vadeli hedefleri arasında Amasya'daki Türkiye Şampiyonası, ardından da Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunduğunu kaydeden genç sporcu, asıl büyük amacını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu spora başlamamın, devam etmemin sebebi, olimpiyatlara babamla beraber gidip en genç kadın olarak madalya almak ve boynuma takıp babama sarılmak. Benim hedefim tamamen bu."

"3 METREKARELİK ALANDA İMKANSIZI BAŞARDI"

Ela Ecrin'in hem babası hem de okulundaki rehberlik ve beden eğitimi öğretmenliği görevlerini yürüten antrenörü Turgay Oşak, kızının ferdi sporcu olarak kısıtlı imkanlarla büyük başarılara ulaştığını vurguladı. Disiplinli çalışmanın önemine dikkat çeken baba Oşak, kızının hazırlık sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Ela'nın hikayesinin güzelliği şu, imkansız diye bir şeyin olmadığını kanıtladı. Çünkü 3 metrekare yerde, 8 yaşındaki küçük kardeşi ve 50 yaşındaki babasıyla antrenman partneri olarak çalıştı. Bizim hedefimiz Ela'nın kadınlarda en genç olimpiyat madalyasını boynuna takmış bir sporcu olması."