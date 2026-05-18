Türkiye Boks Federasyonu’nun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, organizasyonda güçlü bir performans ortaya koydu.

Turnuvada Kadın Boks Milli Takımı, takım sıralamasında birincilik elde ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

Altın madalya kazanan sporcular arasında kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 65 kiloda Berfin Kabak ve +80 kiloda Havvanur Kethüda ile erkekler +90 kiloda Berat Acar yer aldı.

Gümüş madalya elde eden isimler kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Ece Asude Ediz, 80 kiloda Mihriban Güneri ile erkekler 50 kiloda Salih Samet Oruç ve 80 kiloda Mert Aybuğa oldu.

Bronz madalya kazanan sporcular ise kadınlar 60 kiloda Evin Erginoğuz, 80 kiloda Yaren Düztaş ve erkekler 55 kiloda Semih Gümüş olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, yaptığı değerlendirmede sporcuların ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek kazanılan 12 madalyanın Türk boksunun uluslararası alandaki yükselişini gösterdiğini ifade etti. Hekimoğlu ayrıca kadın milli takımının takım halinde şampiyon olmasının gurur verici olduğunu vurguladı.