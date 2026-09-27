Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir, dünya üçüncülüğüne ulaştı.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre Taşdemir, Blois kentinde gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finalde Alman bilardocu Martin Horn ile karşı karşıya geldi.
ÇEYREK FİNALDE FARKLI GALİBİYET
Milli bilardocu, Martin Horn karşısında etkili bir performans sergileyerek mücadeleyi 50-23 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde Taşdemir'in rakibi Vietnamlı Phuong Vinh Bao oldu.
FİNALİ 2 SAYIYLA KAÇIRDI
Büyük çekişmeye sahne olan yarı final karşılaşmasında Tayfun Taşdemir, Phuong Vinh Bao'ya 50-48 mağlup oldu.
Final biletini yalnızca 2 sayı farkla kaçıran milli bilardocu, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.