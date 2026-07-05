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Kaynak: AA

Türkiye, Slovenya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, organizasyonda 10 altın, 12 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak toplam 28 madalyayla şampiyonayı tamamladı.

ALTIN MADALYALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kadınlarda Nisanur Özdoğan (200 metre), Ayten Yobaş (1500 metre), Tuğba Yanılmaz (100 metre engelli), Elif Çelik (2000 metre engelli) ve Simanur Bilgili (cirit atma) altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise Yağız Celal Delice (200 metre), Emre Çınarağaç (800 metre), Özcan Akın (3000 metre), Yunus Emre Civelek (110 metre engelli) ve Anıl Tanç (400 metre engelli) kürsünün zirvesine çıktı.

12 GÜMÜŞ MADALYA

Milli sporcular, organizasyonda 12 gümüş madalya da elde etti.

Kadınlar ve erkekler 4x100 metre bayrak takımlarının yanı sıra Ada Kafa, Ada Buse Özadlı, Cemile Duran, Eylül Dönmez, Damla Özbay, Nidanur Turhan, Ceyhun Ali Gürgenci, Emir Ali Cengiz Oğuz, Abdülkadir Uğurlu ve Eymen Özden gümüş madalyaya uzandı.

6 BRONZ MADALYA

Şampiyonada Zülal Gültepe, Cemile Duran ve Sümeyye Nur Şirin kadınlarda; Muhammed Ali Çiçeksöğüt, Emirhan Turhan ve Cengiz Kerem Gökçe ise erkeklerde bronz madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 28'e çıkardı.