Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Rol Model Buluşması programı kapsamında Milli Atlet Nur Arı, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde öğrencilerle buluşacak.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve gençlere ilham vermek amacıyla düzenlenen Rol Model Buluşması programında, Milli Atlet Nur Arı öğrencilerle bir araya geliyor.

Buluşma 11 Şubat Çarşamba günü saat 13.45’te Fatih Dönmez Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan duyuruda “Geleceğimizi inşa eden gençlerimizi bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz.” denildi.