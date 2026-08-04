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Kaynak: AA

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde milli takım başarılı bir performans sergiledi. Ay-yıldızlı sporcular günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türk atıcılık tarihinde ilk kez iki milli takım, aynı anda finale yükseldi. Şimal-Fahrettincan ikilisi, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu oldu. Tuğba Buğur ile Bahadır Beydüz ise 4'üncülüğü elde etti.

Hatice Yel, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar'dan oluşan kadınlar 10 metre havalı tüfek takımı ve Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan, Abdullah Eren Yıldız'dan oluşan erkekler 10 metre havalı tüfek takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

10 metre havalı tüfek kategorisindeki ferdi müsabakalarda ise Galip Berat 6'ncı, Hatice 7'nci sırada yer aldı.

Şampiyona, 11 Ağustos'ta sona erecek.