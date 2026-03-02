Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun açıklamasına göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen organizasyonun ikinci günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.
2025 Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan–Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.
Finalde 24’er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macaristanlı Veronika Major–Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2.’si oldu.
Böylece Türkiye’nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’ndaki madalya sayısı 4’e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.