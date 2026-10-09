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Kaynak: Haber Merkezi

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

ATİNA'DA ALTIN MADALYAYA UZANDI

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenen şampiyonada trap erkekler kategorisinde yarışan Nedim Tolga Tunçer, final müsabakasını ilk sırada tamamladı.

Finalde rakiplerini geride bırakan milli sporcu, gösterdiği performansla Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.