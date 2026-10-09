Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer Avrupa şampiyonu oldu - Resim : 1

ATİNA'DA ALTIN MADALYAYA UZANDI

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenen şampiyonada trap erkekler kategorisinde yarışan Nedim Tolga Tunçer, final müsabakasını ilk sırada tamamladı.

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Finalde rakiplerini geride bırakan milli sporcu, gösterdiği performansla Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.