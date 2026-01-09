YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ (Özel Haber)

Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, DEVA Partisi'nden ayrılan İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katıldı. Ancak, “milletvekili transfer pazarı”na yönelik tartışmalar sıcaklığını koruyor.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AKP iktidarını siyasete yakışmayan bir yöntemle millet iradesine ipotek koymakla eleştirdi. Özdağ, Türkiye’yi hiçbir alanda büyütemeyen iktidarın kendisini hormonla büyütmek istediğini belirterek, “Türkiye’yi ekonomi de, dış politikada büyütemeyen iktidar, milletvekili transferi gibi etik dışı bir yöntemle kendisini hormonlu büyütmek istiyor. Bunu adı hormonlu büyümedir” dedi.

AKP iktidarının esas hedeflerinden birinin Yeni Yol Partisi’ni dağıtmak olduğunu kaydeden Özdağ, “AKP nasıl Saadet Partisi’nden doğan bir partiyse bizde AKP’den geldik. Birçoğumuz AKP’de önemli görevler aldı. Bu nedenle de hedefteyiz. Ayrıca CHP ve İYİ Parti’yi de muhalefete motive ediyoruz. Bundan dolayı da hedef oluyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi büyütemeyen AKP iktidarının kendisini hormonla büyütmeyi tercih ettiğini anlatan Özdağ, “Muhalefet partilerinin belediyelerini transfer ediyorlar. Transfer edemezlerse cezaevine atıyorlar. Millet iradesine böyle saygısızlık olmamalı” dedi.

Milletvekillerini transfer ederek milletin sandıktan uzaklaştırılmak istendiğini de ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

”AKP’nin bütçesine ‘hayır’ diyenlerin, AKP’ye katılmaları da siyasi ahlak açısından çelişki. Ayrıca AKP’nin bu yöntemi millet iradesini sandıktan uzaklaştırmayı amaçlıyor. Muhalefet seçmeni ‘Oy veriyorum seçtiğim kişi AKP’ye ya da iktidara geçiyor’ demez mi? Bu nedenle sandıktan uzaklaşmaz mı? Anayasa için 400 milletvekilini bulduklarında referanduma gitmiyorlar ama bu millet anayasanın oldubittiye gelmesine, Anayasa’nın temel maddelerinin değiştirtilmesine göz yummaz, affetmez. Millet bu yolla yapılmak istenen anayasanın hesabını sandıkta sorar.”