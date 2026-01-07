Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun AKP'ye geçeceğini açıklamasının ardından, milletvekilinin parti değiştirmesini hem milletvekilleri hem de onu partilerine kabul edenler açısından ahlaki bulmadığını bildirdi.

“Seçilen milletvekilleri parlamenter sisteme geçmek için oy istiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğu yere gidiyorlar" diyen Özdağ, "Bu bir siyasi etik sorunudur. Bu bir siyasi ahlak sorunudur. Bu millet size DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin, CHP listelerinden seçime girerek, CHP ile birlikte seçilmenizdir ve CHP ile birlikte parlamenter sistemi savunmanızdır. Eğer öyle olsaydı gitseydiniz AK Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız. Niye DEVA Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden veya Yeniden Refah Partisi'nden aday oluyorsunuz ki siz? Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız" dedi.

"SİZİN MİLLETVEKİLİNE Mİ İHTİYACINIZ VAR SAYIN ERDOĞAN"

Özdağ, sözlerinin devamında Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, siz Hakan Şükür istifa ettiği zaman ne diyordunuz? ‘Hakan Şükür bir partiden seçildin. Bağımsız seçilmedin ki. Bağımsız milletvekilliğine devam edemezsin. Milletvekilliğinden de istifa etmen gerekir’ diyordunuz. Sizin milletvekiline mi ihtiyacınız var Sayın Erdoğan? Sizin ekonomiyi düzeltecek bir akla ihtiyacınız var. Parti aklına ihtiyacınız değil. Millet aklına ihtiyacınız var.

"SİZİN BÜYÜMENİZ HORMONLU BÜYÜME"

Ama gördüğüm şu ki milletvekili transferleriyle beraber Türkiye'de bir algı operasyonu yapıyorsunuz. ‘Biz büyüyoruz’ diyorsunuz. Siz büyümeyin. Sizin büyümeniz hormonlu büyüme. Ama milleti büyütün. Milleti, ekonomiyi büyütün. Cebini büyütün milletin. Parasını büyütün, değerli hale getirin. Yapamazsınız, yapmıyorsunuz, yapmak da istemiyorsunuz. O nedenle ben Erdoğan'a diyorum ki aldığın milletvekillerine 'milletvekilliğinden istifa et, öyle gel, seni parti üyesi olarak alıyorum' de. Gelecek seçimde de aday yap. O zaman milletvekili yapabilirsin. Ama bunu ben ahlaki bulmuyorum. Hem istifa eden milletvekilinin açısından ahlaki bulmuyorum hem de kabul edenler açısından ahlaki bulmuyorum.

Buradan CHP'ye de bir sözüm var. Sen de transfer etme. Ahlaki üstünlük kavgası veriyorsanız bu noktada ahlaki üstünlüğü kaybetmek istemiyorsanız siz de muhalefetten kimseyi transfer etmeyin. İktidardan da transfer etmeyin. Ben, Türk siyasetinin en büyük probleminin siyasi ahlak meselesi olduğuna inanıyorum" dedi.