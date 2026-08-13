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Kaynak: Haber Merkezi

Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu evde sabaha karşı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan olay hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yazgan’ın darp edildiği olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde kavganın, Yazgan’ın ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğini” söylediği iddiası üzerine başladığı iddia edildi.

Olay ile ilgili görüntüler soruşturma dosyasına dahil olurken, Yazgan hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiasıyla ilgili öte yandan tahkikat yürütüleceği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanacağı ifade edildi.

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN DARP EDİLDİ

Edirne'de bir evde 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında apartman sakinlerinin bir evden kavga sesleri geldiği yönündeki ihbar sonrası adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği esnada görüntüsünün çekildiğini ifade ederek şikâyetçi oldu. Ekiplerin yaptığı aramada Yazgan’a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, kavganın nasıl başladığının ve olay esnasında tarafların yaptığı eylemlerin tespit edilmesi amacıyla ifadelerine başvuruldu.

Şüpheli kişilerin kollukta verdikleri ifadelerde, bir doğum günü kutlamasından sonra T.A.’nın evinde bir araya geldiklerini, balkonda alkol içip sohbet ettiklerini anlattıkları öğrenildi.

Şüpheli kişiler, ifadelerinde Ahmet Baran Yazgan’ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.’yı kastederek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini iddia etti. Bu sözlerden sonra tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananları T.A.’nın cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti.

CİNSEL TACİZ İDDİASI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında bulunan cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği öğrenildi. Milletvekilleri hakkındaki soruşturmalarda uygulanacak usul kapsamında, Yazgan hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanmasının planlandığı ifade edildi.

Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüphelilerin ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

T.A.’nın olay sırasında çektiği görüntüleri kendi rızasıyla polis ekiplerine izlettiği öğrenildi. Görüntülerde Ahmet Baran Yazgan’ın darp edildiğinin görüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla şüphelilere ait dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

YAZGAN, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İFADE VERMEK İSTEMEDİ İDDİASI

Ahmet Baran Yazgan’ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini bildirmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı öğrenildi. Yazgan’ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek olayla ilgili ifadesinin alınmasının planlandığı belirtildi.

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR

İş İnsanı ve İç Mimar; İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Edirne’de tamamladı. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde Bulgarca dil eğitimi aldı; aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi.

Özel bir hastane ile bir otelin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Vatandaş gazetesi imtiyaz sahibidir.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Edirne Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Belediye Meclisinde Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Encümeni, Sağlıklı Kentler Birliği Temsilcisi ve Belediye Encümeni olarak görev yaptı. TÜLOV (Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi, ETTDER (Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı. BJK ve Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği üyesidir.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Bulgarca bilen Yazgan, evli ve 2 çocuk babasıdır.