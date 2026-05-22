Resmi Gazete'de 9 Nisan 2026 tarihli "2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması yayımlandı.

Öte yandan Ankara'da 9 Ekim 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Ankara Kaynaklı Kültür Sektörü Projelerine İlişkin Uygulama Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar da yer aldı.

Buna göre, protokolün uygulanmasından ilgili hükümetler adına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı sorumlu tutulacak.