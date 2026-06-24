Türkiye’de ekonomik kriz derinleştikçe devletin ve finans sisteminin refleksleri de değişiyor.

Eskiden insanlar bankaya parasını güvenlik için koyardı.

Şimdi güvenlik için yastık altı yapıyor.

Bizimkiler ise bunun önünü kesmek için, yeni hamlelerle işi daha da büyük bir çıkmaza sokuyor.

BDDK’nın son operasyonu IBAN kısıtlamaları bunun en net göstergesi.

Millete güvenlik amaçlı gibi satılıyor.

Neymiş efendim bu uygulamayla;

Dolandırıcılığı önleyecek…

Şüpheli işlemleri azaltacak…

Dijital güvenliği arttıracaklar mış…

Oysa mesele bunların çok ötesinde.

Mesele:

Bankadaki paraya çaktırmadan yeni bariyerler koymak.

Milleti yeni ürünlere zorlayıp, yeni komisyonlara mahkum etmek.

Bu sisteme göre eski kimlik kullanan vatandaşlar gece 22.00’den sonra IBAN üzerinden para transferi yapamayacak.

Unutmayın Türkiye’de milyonlarca insan, özellikle yaşlılar hâlâ eski kimlik kartı kullanıyor.

Böyle bir kısıtlama ile bu yaşlı insanlar yeni karta zorlanacak ve bütçeye ufak da olsa gelir sağlanacak.

Yaşlı insanlarımız, teknolojiye uzak vatandaşlarımız nüfus dairelerinde kuyruk olmak zorunda kalacak.

Ve işin garip tarafı bu gelişmeyi çoğu vatandaş duymayacak.

Günün birinde, gecenin bir yarısı, acil bir ödeme çıktığında apışıp kalacak.

Düşünsenize…

Gece çocuğun hastalanıyor.

Hastaneye ödeme yapacaksın.

Bir yakınından acil para isteyeceksin.

Belki kirayı son dakika göndereceksin.

Ama sistem sana:

“Kimliğin eskiyse bekle”diyecek.

Oysa bizimkiler farkında mı bilmem ama hayat bürokratik mesai saatine göre akmıyor; ekonomi kitapta yazdığı gibi işlemiyor.

Bakın mesele sadece para transferi de değil.

Mesele aslında ekonomik sistemin çöktüğünün itirafı.

Çünkü ekonomik kriz büyüdükçe devletler genelde iki şeyi daha fazla kontrol etmeye başlar:

Bunlardan ilki para’dır…

İkincisi ise vatandaşın para hareketidir.

Tarihte bunun pek çok örneği var.

2001 krizinde Arjantin’de insanlar bankadan para çekemez hâle gelmişti.

Kendi paralarını alabilmek için banka önlerinde kuyruk olmuştu.

Yunanistan krizinde ATM’lere limit konmuştu.

Vatandaş günlük birkaç yüz euro çekebilmek için saatlerce ATM arıyordu.

Lübnan’da insanlar kendi hesabındaki dolara bile ulaşamamıştı.

Bankalar vatandaşın dolarını yerel para birimiyle ve düşük kurdan vermeye kalkmıştı.

Çünkü sistem sıkıştığında finansal özgürlükler de daralmaya başlar.

Şimdilik Türkiye’de böyle bir tablo yok.

Ama insanlar “Ne oluyor?” diye soruyor.

Vatandaş:

“Bugün gece transferine sınır getiren, yarın başka ne yapar?” diyor.

Güven duygusu hızla aşınıyor.

Uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar doğal olarak dolar bulmak için kapı kapı dolaşan ekonomi yönetiminden kuşku duyuyor.

Vatandaş güvende olmak için türlü türlü yol arıyor.

Kimisi altına kaçıyor.

Kimisi dövize yöneliyor.

Kimisi parasını bankada uzun süre tutmak istemiyor.

Yoksa kimsenin dijitalleşmeden yana bir sıkıntısı yok.

Bugün herkes telefonla işlem yapmanın rahatlığını biliyor.

Ama insanlar ekonomiye tam güvenmediğinde paraya erişim konusunda da tedirgin oluyor.

Bugün vatandaş zaten kredi kartı limitleriyle boğuşurken, nakit çekim sınırlarıyla uğraşmak istemiyor.

Yüksek komisyonlardan kaçıyor.

Bir bankadan diğerine para aktarırken bile ekstra ücret görünce sinirleniyor.

Şimdi üstüne bir de transfer kısıtlamaları gelince vatandaş bunu başka türlü yorumluyor.

“Param var ama gerçekten ne kadar benim kontrolümde?” diyor.

İşte en tehlikeli psikoloji bu.

Çünkü bankacılık sistemi güvenle çalışır.

İnsanlar sisteme güvenirse parasını bankada tutar.

Ama güven aşınırsa yastık altı büyür.

Bugün Türkiye’de zaten ciddi bir yastık altı ekonomisi oluşmuş durumda.

İnsanlar evinde döviz tutuyor.

Altın saklıyor.

Nakit biriktiriyor.

Çünkü vatandaş her yeni düzenlemenin arkasında başka bir risk arıyor.

İnsanlar sürekli değişen ekonomik kurallardan yoruldu.

Dün başka uygulama…

Bugün başka sınır…

Yarın başka düzenleme…

Herkesi bıktırdı.

Bu sistemler kolaylık değil stres yaratabilir.

Özellikle yaşlı insanlar için…

Şimdi düşünün…

70 yaşındaki bir emekli gece oğluna para göndermeye çalışıyor ama sistem hata veriyor.

İşte bu tarz olaylar toplumdaki öfkeyi büyütür.

Ekonomik baskı dönemlerinde insanlar en çok kendi hayatları üzerindeki kontrolü kaybetmekten korkar.

Geçim sıkıntısı yaşayan insan bir de kendi parasına erişemezse bedeli ağır olur.

Ekonomilerde en önemli konu güvendir.

İnsanlar sisteme güvenmezse kayıt dışına kaçar.

Kayıt dışı büyüdükçe devlet daha fazla kontrol ister.

Daha fazla kontrol geldikçe vatandaş daha fazla kaçar.

İşte tehlikeli döngü tam burada başlar.

Bir ülkede insanlar bankadaki parası konusunda tedirgin olmaya başlarsa kriz katlanarak büyür.

Çünkü modern ekonominin temeli üretim kadar psikolojidir.

İnsan korkarsa harcamaz.

Şirket korkarsa yatırım yapmaz.

Vatandaş korkarsa parasını sistemin dışına çıkarmaya çalışır.

Bu yüzden finansal sistemlerde güven çok önemlidir.

Ve unutmayın…

Ekonomik krizlerin en sert dönemleri çoğunlukla markette pazarda değil, bankalarda başlar.

Söylemedi demeyin.