Ekonomi yönetimi “Türk lirasına güven artıyor.” masalı okuyor ama Merkez Bankası verileri tam tersini söylüyor…

17 Temmuz haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı tam 5 milyar 259 milyon dolar artmış durumda.

Bu, 21 Mart 2025’ten bu yana görülen en yüksek haftalık artış.

Şimdi gelin, rakamlara biraz daha ayrıntılı bakalım…

Gerçek kişilerin döviz ve kıymetli maden hesapları 334 milyon dolar azalmış.

Tüzel kişilerin, yani şirketlerin, döviz mevduatı 5 milyar 594 milyon dolar artmış.

Yani vatandaş bankadaki döviz ve altını çekerken şirketler resmen hücum etmiş.

Bu arada hatırlatayım:

Vatandaşın döviz hesapları bir önceki hafta da 652 milyon dolar düşmüştü.

Yani iki haftada vatandaşın döviz mevduatlarından 1 milyar doların üzerinde çıkış olmuş.

Peki, bu milletin dövizini, altınını bozup TL’ye geçtiği anlamına mı geliyor?

Tabii ki “hayır…”

Bu para bankalardan çıktı ve yastık altına kaçtı…

Çünkü millet artık bankalara bile güvenmiyor.

Başka bir ifadeyle, vatandaş dövizden vazgeçmiyor; dövizini bankada tutmaktan vazgeçiyor.

Asıl güvensizlik de burada.

Eğer vatandaş güveniyor olsaydı bankadaki altınını ve dövizini çekip evindeki kasaya koymaya ihtiyaç duymazdı.

Parasını finansal sistemin içinde tutar, rahatına bakardı.

Şimdi gelelim şirketlere…

Tüzel kişiler bir haftada toplam 5 milyar 594 milyon dolar döviz almış.

Bu kadar büyük bir hareketi “normal ticari faaliyet” olarak göremezsiniz.

Ne oldu, bir anda ticaret mi coştu?

Mesele ticaret değil…

Mesele, reel sektörün net döviz açığının iyice kontrolden çıkmış olması.

Mayıs ayı itibarıyla 204,4 milyar dolarlık rekor açık oluştu.

Bu rakam, olası bir kur şokunda pek çok şirket batacak demek.

Şöyle söyleyeyim:

10 milyon dolar döviz borcu bulunan bir şirket düşünün.

Dolar kuru 40 liradan 50 liraya yükseldiğinde bu şirketin borcunun TL karşılığı 400 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak.

Şirket tek dolar daha borçlanmadan bilançosuna 100 milyon liralık ilave yük binecek.

Elbette bu para yalnızca kârdan gitmeyecek.

Şirketler resmen batma noktasına gelecek.

Koca koca uluslararası bankalar kur krizi sinyali verirken şirketlerin paniklemesi gayet normal.

Doğal olarak da kendisini korumak için dövize saldırıyor.

Bulduğu her kuruş Türk lirasını dolara, euroya ve altına çevirerek bilançosunu korumaya çalışıyor.

Bitti mi?

Bitmedi…

Alın size bir çarpıcı veri daha.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir haftada 515,5 milyar lira artarken toplam kredi hacmi 68 milyar lira geriledi.

Yani bankalarda para büyüyor ama ekonomiye verilen kredi küçülüyor.

Yani bankalar para dövize gitmesin diye muslukları kapatıyor.

Bunun günlük hayattaki karşılığı çok açık.

Dövize koşmayacak olan şirketler de sıkışıyor.

Tekstilci hammadde alamıyor…

Mobilyacı kereste alamıyor…

Sanayici işine yatırım yapamıyor…

Paraya ihtiyacı olan şirketler dönemiyor…

Ardından vardiyalar düşüyor, fazla mesailer kaldırılıyor ve işten çıkarmalar başlıyor.

Kredi musluğu kapanınca yalnızca şirket değil, bütün ekonomi susuz kalıyor.

Bir de gelin, şu kur korumalı rezaletine bakalım.

Son veriye göre:

Kur korumalı mevduat bakiyesi 202 milyon liraya kadar geriledi…

KKM neredeyse bitti diyebiliriz…

Peki, dolarizasyon bitti mi?

Tabii ki “hayır…”

Sadece biçim değiştirdi.

KKM hesaplarının azalması, vatandaşın ve şirketlerin dövizden vazgeçtiğini göstermiyor.

Devlet destekli koruma mekanizması küçülürken tasarruf sahibi korunmayı bu kez doğrudan dolar, euro ve fiziki altında arıyor.

Vatandaş fiziki altına ve nakit dövize yöneliyor, şirketler döviz mevduatı biriktiriyor.

Sonra da çıkıp birileri,

“Türk lirasına güven artıyor.” diyor.

Madem güven artıyor, şirketler neden bir haftada 5,6 milyar dolar döviz alıyor?

Madem kur riski yok, reel sektör neden bu kadar hızlı pozisyon kapatmaya çalışıyor?

Madem vatandaş sisteme güveniyor, iki haftada 1 milyar doların üzerinde para neden bireysel döviz ve altın hesaplarından çekilip yastık altına kaçıyor?

Rakamların söylediği açık:

Vatandaş bankalara bile güvenmiyor.

Şirketler bilançolarını korumak için dövize saldırıyor.

Ekonomi yönetimi ise hâlâ “dengelenme” masalı anlatıyor.

Ama farkında değiller…

Millet artık uyumuyor!