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Kaynak: AA

Arizona'daki Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarının takibine açık olarak yapıldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan çalışma, koşu programıyla başladı. Top kazanma organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı kısmında ise ABD maçına yönelik taktik hazırlıkların uygulandığı aktarıldı.

Montella'nın antrenman öncesinde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile İrfan Can Kahveci'yle saha kenarında bir süre görüş alışverişinde bulunduğu gözlendi.

Milli takımın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, 23 Haziran'da TSİ 05.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.