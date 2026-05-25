Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllardaki en büyük ihracat adımlarından biri olan Endonezya MİLGEM projesinde kritik süreç resmen başladı. TAİS şirketinin iki adet MİLGEM sınıfı firkateyn için nihai sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte proje yeni bir aşamaya geçti. Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesine ilk kez firkateyn ölçeğinde savaş gemisi ihraç edecek olması, projeyi yalnızca ticari değil aynı zamanda stratejik açıdan da öne çıkarıyor.
MİLGEM projesinde kritik karar: Endonezya'ya gidecek firkateynler belli oldu
Türkiye’nin Endonezya’ya ihraç edeceği MİLGEM firkateynleri netleşti. Katar finansmanlı dev projede Türk Donanması için kritik plan değişikliği yapılırken, yerli savunma sistemleriyle donatılacak savaş gemileri Asya-Pasifik’te Türkiye’nin gücünü gösterecek.
TÜRK-KATAR-ENDONEZYA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR
Dev projede dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise finansman modeli oldu. Katar’ın sağlayacağı kredi desteğiyle hayata geçirilecek proje sayesinde “Türk-Katar-Endonezya Savunma Sanayii İş Birliği” modeli stratejik bir boyuta taşındı. Bu iş birliği modeli, Türkiye’nin savunma ihracatında alternatif finansman ve ortaklık sistemlerini daha aktif kullanacağının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Savunma sanayii kaynaklarına göre proje kapsamında üretilecek gemilerde yüksek oranda yerli ve milli sistemler kullanılacak. Böylece yalnızca gemi ihracatı değil, Türk savunma sanayiinin entegre çözümleri de uluslararası pazarda vitrine çıkmış olacak.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN PLANLAMA REVİZE EDİLDİ
Projeye ilişkin en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Türk Deniz Kuvvetleri için yapılan yeni planlama oldu. Artan harekat yoğunluğu ve bölgesel güvenlik ihtiyaçları nedeniyle daha önce ihracat kapsamında değerlendirilmesi planlanan bazı gemilerin doğrudan Türk Donanması envanterine alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda inşa süreci devam eden F-516 borda numaralı TCG İZMİR, F-517 borda numaralı TCG İZMİT ve F-518 borda numaralı TCG İÇEL firkateynleri Türk Deniz Kuvvetleri’nde görev yapacak. Böylece donanmanın operasyonel gücünde oluşabilecek olası boşlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni planlama doğrultusunda Endonezya’ya teslim edilmesi beklenen gemilerin ise F-519 ve F-521 borda numaralı firkateynler olduğu belirtiliyor. Söz konusu savaş gemilerinin 2027-2028 yılları arasında teslim edilmesi öngörülüyor.
YENİ FİRKATEYNLERİN İNŞASI HIZLANACAK
Endonezya satışından elde edilecek gelirle birlikte Türk savunma sanayiinin yeni gemi projelerine daha hızlı kaynak aktaracağı ifade ediliyor. Bu kapsamda ihracata gönderilecek gemilerin yerini dolduracak yeni firkateynlerin inşa faaliyetlerinin süratle başlatılması planlanıyor.
Öte yandan F-520 ve F-522 borda numaralı gemilerin de Türk Donanması envanterine katılacağı bildirildi. Böylece Türkiye, hem ihracat kapasitesini artırmayı hem de kendi deniz gücünü aynı anda büyütmeyi amaçlayan yeni bir model ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre Türkiye’nin geliştirdiği bu yaklaşım, askeri gemi inşasında ekonomik olarak kendi kendini fonlayan sürdürülebilir bir ekosistem oluşturabilir. Ayrıca ilerleyen süreçte yabancı savaş gemilerinin bakım ve modernizasyon faaliyetleri için Türkiye’nin bölgesel bir merkez haline gelme ihtimali de değerlendiriliyor.
YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ ÖN PLANDA
Endonezya’ya ihraç edilecek MİLGEM firkateynlerinde Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinin geliştirdiği sistemler yer alacak. Paket kapsamında ASELSAN üretimi sensörler, ROKETSAN üretimi milli füze sistemleri, MKE üretimi deniz topları ve HAVELSAN üretimi komuta-kontrol çözümleri kullanılacak.
Bu durum, Türkiye’nin yalnızca platform üreticisi değil; radar, silah, elektronik harp ve komuta kontrol alanlarında da güçlü bir çözüm sağlayıcı konumuna yükseldiğini ortaya koyuyor.
Asya-Pasifik bölgesine yapılacak bu stratejik ihracatın, Türkiye’nin küresel savunma pazarındaki etkisini artırması ve yeni uluslararası anlaşmaların önünü açması bekleniyor.