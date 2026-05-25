MİLGEM projesinde kritik karar: Endonezya'ya gidecek firkateynler belli oldu

TÜRK-KATAR-ENDONEZYA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Dev projede dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise finansman modeli oldu. Katar’ın sağlayacağı kredi desteğiyle hayata geçirilecek proje sayesinde “Türk-Katar-Endonezya Savunma Sanayii İş Birliği” modeli stratejik bir boyuta taşındı. Bu iş birliği modeli, Türkiye’nin savunma ihracatında alternatif finansman ve ortaklık sistemlerini daha aktif kullanacağının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayii kaynaklarına göre proje kapsamında üretilecek gemilerde yüksek oranda yerli ve milli sistemler kullanılacak. Böylece yalnızca gemi ihracatı değil, Türk savunma sanayiinin entegre çözümleri de uluslararası pazarda vitrine çıkmış olacak.