Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNİN ZARAR GÖRDÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, Kazıklı Koyu'ndaki lüks siteye ulaşan alevler, aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve futbolcu Lucas Torreira'nın evlerinin de bulunduğu bazı yapılarda ciddi maddi hasara neden oldu. Site sakinlerinin ise bölgeden helikopterlerle tahliye edildiği öne sürüldü.