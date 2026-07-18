Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti

Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını iki gün sonra kontrol altına alındı. Alevlerin, lüks konutların bulunduğu siteye kadar ulaştığı, aralarında Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın evlerinin de yer aldığı bazı yapılarda hasar oluştuğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 1

Yangın, 14 Temmuz akşam saatlerinde Milas'ın Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 2

517 PERSONEL GÖREV YAPTI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına karadan müdahale ederken hava desteği de kesintisiz sürdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 8 uçak, 12 helikopter, 70 arazöz, 11 dozer, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personel görev yaptı.

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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 3

Gece boyunca etkisini artıran alevler, lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ilerledi. Yangının kritik noktalarda yayılmasını engellemek amacıyla ekipler karşı ateş yöntemini de uyguladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle söndürme çalışmaları daha da yoğunlaştırıldı.

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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 4

OTEL VE TATİL SİTELERİ BOŞALTILDI

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı bir otel ve bir tatil sitesi boşaltıldı. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 5

YANGIN İKİ GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İki gün süren yoğun mücadelenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

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Milas’taki yangın lüks villalara sıçradı: Çağatay Ulusoy ve Torreira detayı dikkat çekti - Resim: 6

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNİN ZARAR GÖRDÜ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan, Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, Kazıklı Koyu'ndaki lüks siteye ulaşan alevler, aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve futbolcu Lucas Torreira'nın evlerinin de bulunduğu bazı yapılarda ciddi maddi hasara neden oldu. Site sakinlerinin ise bölgeden helikopterlerle tahliye edildiği öne sürüldü.

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