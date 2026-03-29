İlçede dün gün boyu süren ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Bu durum, Gölyaka-Karahayıt ve Kapıkırı mahallelerini birbirine bağlayan köprüde çökme riskini artırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, bölgeye ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle köprünün yeniden inşası için çalışmalara başladı. Belediye yetkilileri, bölge halkının güvenliği için çalışmaların hızla tamamlanacağını açıkladı.